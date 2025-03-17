Генич отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Зенитом» в РПЛ

Спортивный комментатор и ведущий Константин Генич прокомментировал победу «Спартака» в матче 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:1).

«Отличная игра «Спартака»! По движению, концентрации, прессингу! По всему. Топ-атмосфера! Заслуженная победа. По факту», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.

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