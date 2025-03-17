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Бабич ругался с Гонду, Станкович поднимал Барко, Семак отвернулся от поля. Лучшие фото

Бабич ругался с Гонду, Станкович поднимал Барко, Семак отвернулся от поля. Лучшие фото
«Спартак» — «Зенит»
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16 марта в Москве на поле стадиона «Открытие Арена» в матче 21-го тура «Спартак» одержал победу над «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Деяна Станковича.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Последний раз «Спартак» обыграл «Зенит» 29 сентября 2022 года в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Та встреча закончилась со счётом 3:0.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.

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