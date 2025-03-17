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Губерниев: в матче «Спартака» и «Зенита» было два победителя

Губерниев: в матче «Спартака» и «Зенита» было два победителя
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результате матча 21-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Шикарный матч! «Спартак» — «Зенит» — 2:1! Я не знаю, сколько там ещё контракт у Мартинса. Но такого забивного игрока отдавать «Спартаку» нельзя! И человек хочет выгрызать за команду. Символично, что у «Зенита» не было Вендела. И всю игру сделал футболист, который противостоял бы ему в центре поля… А вообще это хороший результат для «Краснодара»! Так что сегодня в матче «Спартак» — «Зенит» два победителя!», — написал Губерниев на личной странице в своём телеграм-канале.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» занимает третье место, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который набрал 46 очков.

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