Губерниев: в матче «Спартака» и «Зенита» было два победителя

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результате матча 21-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

«Шикарный матч! «Спартак» — «Зенит» — 2:1! Я не знаю, сколько там ещё контракт у Мартинса. Но такого забивного игрока отдавать «Спартаку» нельзя! И человек хочет выгрызать за команду. Символично, что у «Зенита» не было Вендела. И всю игру сделал футболист, который противостоял бы ему в центре поля… А вообще это хороший результат для «Краснодара»! Так что сегодня в матче «Спартак» — «Зенит» два победителя!», — написал Губерниев на личной странице в своём телеграм-канале.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» занимает третье место, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который набрал 46 очков.