Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Франции 16 марта

Результаты матчей чемпионата Франции 16 марта
Комментарии

16 марта прошли матчи 26-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Чемпионат Франции, 26-й тур. Результаты матчей 16 марта

«ПСЖ» — «Марсель» — 3:1
«Страсбург» — «Тулуза» — 2:1
«Брест» — «Реймс» — 0:0
«Лион» — «Гавр» — 4:2

После 26 туров чемпионата Франции «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 68 очков. На втором месте находится «Марсель», набрав 49 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ницца», которая набрала 47 очков.

В топ-5 турнирной таблицы входят «Монако» и «Лион», которые набрали 47 и 45 очков соответственно.

Материалы по теме
«ПСЖ» победил «Марсель» в матче лидеров французской Лиги 1
Календарь чемпионата Франции
Турнирная таблица чемпионата Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android