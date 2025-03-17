Результаты матчей чемпионата Франции 16 марта

16 марта прошли матчи 26-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Чемпионат Франции, 26-й тур. Результаты матчей 16 марта

«ПСЖ» — «Марсель» — 3:1

«Страсбург» — «Тулуза» — 2:1

«Брест» — «Реймс» — 0:0

«Лион» — «Гавр» — 4:2

После 26 туров чемпионата Франции «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 68 очков. На втором месте находится «Марсель», набрав 49 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ницца», которая набрала 47 очков.

В топ-5 турнирной таблицы входят «Монако» и «Лион», которые набрали 47 и 45 очков соответственно.