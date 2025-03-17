Флик отреагировал на победу «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче испанской Ла Лиги с мадридским «Атлетико» (4:2).
«Отличная игра для болельщиков и всех остальных, кроме, пожалуй, тренеров, но это не имеет значения. Мы набрали три важных очка, я очень доволен командой. Мы никогда не сдаёмся – сегодня игроки наглядно это продемонстрировали. Забить четыре гола «Атлетико» за столь короткий промежуток времени – очень впечатляюще. Я рад за игроков, клуб и болельщиков. Прекрасный вечер для нас», — приводит слова Флика Barca Universal.
После 28 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков. «Барселона» после 27 игр занимает первое место, заработав 60 очков.
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