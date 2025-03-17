Симеоне объяснил поражение «Атлетико» в матче с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды в матче Ла Лиги с «Барселоной» (2:4).
«Поздравляю соперника. Ему сопутствовала удача, которая и нам бы пригодилась. Думаю, у нас не было признаков усталости, мы черпали энергию в заменах.
Не думаю, что счёт мог остаться 2:0. Соперник использовал момент и сократил отставание, а для такой мощной и хорошей команды, как «Барселона», это дополнительный толчок, доза уверенности. Соперник входит в эту зону страха. Контратака не удаётся — и счёт уже 2:2», — приводит слова Симеоне Marca.
После 28 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков. «Барселона» после 27 игр занимает первое место, заработав 60 очков.
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