Вчера, 16 марта, прошли пять встреч в рамках 28-го тура чемпионата Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Испании 16 марта:

«Леганес» — «Бетис» — 2:3;

«Севилья» — «Атлетик» — 0:1;

«Осасуна» — «Хетафе» — 1:2;

«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» — 2:2;

«Атлетико» — «Барселона» — 2:4.

Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры «Барселона», набравшая 60 очков за 27 игр. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который имеет такое же количество очков в своём активе, но уступает «блаугране» по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 56 очками после 28 матчей. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Вальядолид», набравший 16 очков, «Лас-Пальмас» с 25 очками и «Леганес», заработавший 27 очков.