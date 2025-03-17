Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Испании 16 марта

Результаты матчей чемпионата Испании 16 марта
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 16 марта, прошли пять встреч в рамках 28-го тура чемпионата Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Испании 16 марта:

«Леганес» — «Бетис» — 2:3;
«Севилья» — «Атлетик» — 0:1;
«Осасуна» — «Хетафе» — 1:2;
«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» — 2:2;
«Атлетико» — «Барселона» — 2:4.

Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры «Барселона», набравшая 60 очков за 27 игр. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который имеет такое же количество очков в своём активе, но уступает «блаугране» по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 56 очками после 28 матчей. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Вальядолид», набравший 16 очков, «Лас-Пальмас» с 25 очками и «Леганес», заработавший 27 очков.

Материалы по теме
«Барса» летела «Атлетико» в два мяча к 70-й минуте. Угадайте, что было дальше
«Барса» летела «Атлетико» в два мяча к 70-й минуте. Угадайте, что было дальше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android