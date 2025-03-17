«Атланта» с Миранчуком проиграла «Интер Майами», Месси забил гол

Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

За «Атланту» забил Эммануэль Латте Лат. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями.

В составе «Интер Майами» отличился аргентинский нападающий Лионель Месси и Фафа Пико.

«Интер Майами» продлил победную серию до трёх матчей.

В следующем туре МЛС «Атланта» встретится с «Цинциннати», а «Интер Майами» проведёт матч с «Филадельфией Юнион». Оба матча пройдут 22 марта.