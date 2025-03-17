«Атланта» с Миранчуком проиграла «Интер Майами», Месси забил гол
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Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
США — Major League Soccer . МЛС
17 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
1 : 2
Интер Майами
Майами
1:0 Латте Лат – 11' 1:1 Месси – 20' 1:2 Пико – 89'
За «Атланту» забил Эммануэль Латте Лат. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями.
В составе «Интер Майами» отличился аргентинский нападающий Лионель Месси и Фафа Пико.
«Интер Майами» продлил победную серию до трёх матчей.
В следующем туре МЛС «Атланта» встретится с «Цинциннати», а «Интер Майами» проведёт матч с «Филадельфией Юнион». Оба матча пройдут 22 марта.
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