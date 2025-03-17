Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов рассказал, за счёт чего «Спартак» смог обыграть «Зенит»

Радимов рассказал, за счёт чего «Спартак» смог обыграть «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал победу московского «Спартака» в матче РПЛ с петербургским «Зенитом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Я был на стадионе — у бровки мы работали, весь матч вживую удалось посмотреть. Первое, что хочу сразу отметить — 40 тысяч болельщиков и это при Fan ID. Это не главное, что мешало ходить на стадион. Поддержка была весь матч. Когда команды выходили, сразу бросилось в глаза, что «Спартак» заряжен. Глаза были «по пять копеек», они горели. Этот матч был для них, как матчбол для теннисистов. Они показали заряженность все 97 минут», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.

Материалы по теме
«Спартак» сделал это впервые с 2017 года! Развязка с «Зенитом» в концовке — просто кино
«Спартак» сделал это впервые с 2017 года! Развязка с «Зенитом» в концовке — просто кино
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android