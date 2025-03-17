Радимов рассказал, за счёт чего «Спартак» смог обыграть «Зенит»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал победу московского «Спартака» в матче РПЛ с петербургским «Зенитом» (2:1).

«Я был на стадионе — у бровки мы работали, весь матч вживую удалось посмотреть. Первое, что хочу сразу отметить — 40 тысяч болельщиков и это при Fan ID. Это не главное, что мешало ходить на стадион. Поддержка была весь матч. Когда команды выходили, сразу бросилось в глаза, что «Спартак» заряжен. Глаза были «по пять копеек», они горели. Этот матч был для них, как матчбол для теннисистов. Они показали заряженность все 97 минут», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.