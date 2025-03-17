Ламин Ямаль поделился эмоциями от победы «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал победу «блауграны» в матче чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (4:2).

«Я очень, очень рад. Это был важнейший матч, и самое главное, что мы победили. Опоздание на интервью? Мы праздновали в раздевалке. Скоро мы отправимся в расположение своих сборных, поэтому хотелось подольше наслаждаться победой всей компанией. Мы очень счастливы», — приводит слова Ямаля DAZN.

После 28 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков. «Барселона» после 27 игр занимает первое место, заработав 60 очков.