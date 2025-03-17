Ламин Ямаль поделился эмоциями от победы «Барселоны» в матче с «Атлетико»
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал победу «блауграны» в матче чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (4:2).
Испания — Примера . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
1:0 Альварес – 45' 2:0 Сёрлот – 70' 2:1 Левандовски – 72' 2:2 Ф. Торрес – 78' 2:3 Ямаль – 90+2' 2:4 Ф. Торрес – 90+8'
«Я очень, очень рад. Это был важнейший матч, и самое главное, что мы победили. Опоздание на интервью? Мы праздновали в раздевалке. Скоро мы отправимся в расположение своих сборных, поэтому хотелось подольше наслаждаться победой всей компанией. Мы очень счастливы», — приводит слова Ямаля DAZN.
После 28 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков. «Барселона» после 27 игр занимает первое место, заработав 60 очков.
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