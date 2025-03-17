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Ламин Ямаль поделился эмоциями от победы «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Ламин Ямаль поделился эмоциями от победы «Барселоны» в матче с «Атлетико»
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал победу «блауграны» в матче чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (4:2).

Испания — Примера . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
1:0 Альварес – 45'     2:0 Сёрлот – 70'     2:1 Левандовски – 72'     2:2 Ф. Торрес – 78'     2:3 Ямаль – 90+2'     2:4 Ф. Торрес – 90+8'    

«Я очень, очень рад. Это был важнейший матч, и самое главное, что мы победили. Опоздание на интервью? Мы праздновали в раздевалке. Скоро мы отправимся в расположение своих сборных, поэтому хотелось подольше наслаждаться победой всей компанией. Мы очень счастливы», — приводит слова Ямаля DAZN.

После 28 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков. «Барселона» после 27 игр занимает первое место, заработав 60 очков.

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