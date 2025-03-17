Тренер «Зенита» Семак: у «Спартака» не было голевых моментов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что команда не заслужила поражения в матче 21-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

«Я думаю, что более справедливым был бы ничейный результат. Так вот, если вспомнить моменты, которые были у «Спартака», то их не было. Даже второй забитый мяч — удар в створ, в сторону ворот, и так удачно Мартинс подправил мяч. Я думаю, это не голевая передача. Голевых-то моментов не было. У нас со стандарта был опасный момент, может, у «Спартака» что-то тоже было опасное. Но я не думаю именно по количеству голевых моментов, что это отражает результат матча, что сегодня было у какой-то команды преимущество. Был удар издали хороший у Мартинса — первый гол. Был хороший удар у Луиса — хороший ответный мяч. Был момент еще после стандарта. У нас какие-то такие подходы были, хорошие моменты. То есть я не думаю, что какую-то команду, если мы берем количество созданных моментов, напрямую можно как-то сравнить со справедливостью результата, по моментам, я думаю, это ничейная была игра. Но удача сегодня была не на нашей стороне», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка. Столько же очков и у «Спартака», который занимает второе место. Возглавляет турнирный зачёт РПЛ «Краснодар», который записал в свой актив 46 очков.