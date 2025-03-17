Аршавин: «Спартак» заслужил победу в матче с «Зенитом»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче РПЛ с московским «Спартаком».

«Спартак» заслужил победу, они были целостнее как команда, и тот гол, который пришел в конце, наверное, они заслужили.

«Спартак» выдерживал борьбу, практически нигде не проигрывал, вязал «Зенит», петербургскому клубу было трудно выходить со своей половины. Здесь можно похвалить только «Спартак», они справились с «Зенитом» и тактически, и физически», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.