«Лучший «Спартак» за последние много лет». Черданцев — о победе красно-белых над «Зенитом»

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на победу московского «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом» (2:1).

«Лучший «Спартак» за последние много лет. Однозначно. Станкович — топ», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. Петербургский «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.

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