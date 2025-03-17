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«Лучший «Спартак» за последние много лет». Черданцев — о победе красно-белых над «Зенитом»

«Лучший «Спартак» за последние много лет». Черданцев — о победе красно-белых над «Зенитом»
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Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на победу московского «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Лучший «Спартак» за последние много лет. Однозначно. Станкович — топ», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. Петербургский «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.

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