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Мартинс, Сильянов и Кисляк — в сборной 21-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Мартинс, Сильянов и Кисляк — в сборной 21-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 21-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Спартака» — четыре футболиста. По два представителя у ЦСКА и махачкалинского «Динамо», по одному — у «Химок», «Локомотива» и «Рубина». Тренером символической сборной мы выбрали Деяна Станковича («Спартак»).

Вратарь: Никита Кокарев («Химки»).

Защитники: Даниил Денисов («Спартак»), Егор Тесленко («Рубин»), Александр Сильянов («Локомотив»).

Полузащитники: Матвей Кисляк (ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Кристофер Мартинс («Спартак»), Мохамед Аззи («Динамо» Мх), Маркиньос («Спартак»).

Нападающие: Сауль Гуарирапа (ЦСКА), Гамид Агаларов («Динамо» Мх).

Главный тренер: Деян Станкович («Спартак»).

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