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Радимов назвал ключевой фактор победы «Спартака» в матче с «Зенитом»

Радимов назвал ключевой фактор победы «Спартака» в матче с «Зенитом»
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Бывший футболист «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов прокомментировал игру 21-го тура Российской Премьер-лиги между «Спартаком» и сине-бело-голубыми. Встреча завершилась победой московской команды со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Перед началом матча мы разговаривали с другими ребятами и пришли к выводу, что победит тот, кто выиграет центр поля. «Спартак» в центре доминировал. Вендела не хватало как ключевой фигуры. Мне кажется, что Станкович еще больше добавил в агрессии, зная, что мяч выводить из обороны будет сложнее сопернику, так как это не прямая обязанность Зделара и Барриоса. Их заставляли играть только назад. Глушенков был отрезан от полузащиты, Умяров спокойно подбирал мячи, Мартинс работал от штрафной до штрафной. Показателен гол, который он забил. Барко между линиями — это половина команды. Он настолько правильно выбирает направление атаки», — сказал Радимов в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице МИР РПЛ. «Зенит» располагается на третьей строчке.

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