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Боссы «Ман Сити» решили уволить Гвардиолу и уже выбрали нового тренера — E-notiсies

Боссы «Ман Сити» решили уволить Гвардиолу и уже выбрали нового тренера — E-notiсies
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Руководство «Манчестер Сити» готовится к расставанию с испанским тренером Хосепом Гвардиолой из-за неудовлетворительных результатов.

Боссы «горожан» уже начали поиски нового главного тренера. По информации E-noticies, руководство английского клуба остановилось на кандидатуре легендарного экс-футболиста «Барселоны» и сборной Испании Сеска Фабрегаса. Сейчас Фабрегас возглавляет итальянский «Комо», а уже летом «Манчестер Сити», по сведениям источника, приложит максимум усилий, чтобы переманить испанского тренера.

Напомним, на данный момент английский клуб занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

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