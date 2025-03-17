Агент Жорже Мендеш убедил президента «Барселоны» подписать Рафаэла Леау — источник

Известный португальский агент Жорже Мендеш провёл встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

По информации El Nacional, целью встречи было обсуждение трансфера суперзвезды Серии А Рафаэла Леау из «Милана». Мендеш высоко оценил уровень португальца и считает, что вместе с Ламином Ямалем атака «Барселоны» станет доминирующей. Жорже убедил Лапорту подписать Леау летом и постарается найти правильную и подходящую формулу, чтобы каталонцы сумели потянуть этот трансфер в финансовом плане.

В этом сезоне на клубном уровне Леау провёл 39 матчей, в которых забил десять голов и стал автором девяти результативных передач.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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