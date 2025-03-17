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Лионель Месси попросил Бекхэма подписать в «Интер Майами» Поля Погба — El Nacional

Лионель Месси попросил Бекхэма подписать в «Интер Майами» Поля Погба — El Nacional
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Звёздный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси попросил владельца клуба Дэвида Бекхэма подписать в команду ещё одного топового игрока.

По информации портала El Nacional, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Месси попросил подписать Поля Погба.

Погба после дисквалификации из-за употребления допинга находится в статусе свободного агента. «Интер Майами» серьёзно рассматривает подписание француза – флоридский клуб считается главным фаворитом на хавбека.

Раннее была информация о том, что у Погба состоялась встреча с президентом «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом во время матча с «Нью-Йорк Сити». Цель данной встречи осталась неизвестной.

Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро

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