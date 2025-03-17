Легендарный Арсен Венгер назвал любимых футболистов современности

Заслуженный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал четырёх любимых игроков современного футбола.

«За кем мне сейчас больше всего нравится наблюдать? Это Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Коул Палмер и Мохамед Салах», – приводит слова француза Give me Sport.

Арсен Венгер — французский футбольный тренер и бывший игрок, один из самых успешных и влиятельных наставников в истории футбола. Наибольшую известность Венгер приобрёл благодаря своей работе в лондонском «Арсенале», где он был главным тренером с 1996 по 2018 год. Под его руководством клуб выиграл три титула чемпиона Англии, включая знаменитый сезон 2003-2004, когда команда не проиграла ни одного матча в чемпионате.

В 2018 году Венгер покинул пост тренера «Арсенала».

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