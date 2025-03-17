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Легендарный Арсен Венгер назвал любимых футболистов современности

Легендарный Арсен Венгер назвал любимых футболистов современности
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Заслуженный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал четырёх любимых игроков современного футбола.

«За кем мне сейчас больше всего нравится наблюдать? Это Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Коул Палмер и Мохамед Салах», – приводит слова француза Give me Sport.

Арсен Венгер — французский футбольный тренер и бывший игрок, один из самых успешных и влиятельных наставников в истории футбола. Наибольшую известность Венгер приобрёл благодаря своей работе в лондонском «Арсенале», где он был главным тренером с 1996 по 2018 год. Под его руководством клуб выиграл три титула чемпиона Англии, включая знаменитый сезон 2003-2004, когда команда не проиграла ни одного матча в чемпионате.

В 2018 году Венгер покинул пост тренера «Арсенала».

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