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«Барселона» с Фликом повторила рекордный статистический показатель клуба при Хави

«Барселона» с Фликом повторила рекордный статистический показатель клуба при Хави
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик повторил лучший показатель каталонцев по беспроигрышной серии при прошлом специалисте Хави. Об этом сообщает портал Barca Universal.

Испания — Примера . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
1:0 Альварес – 45'     2:0 Сёрлот – 70'     2:1 Левандовски – 72'     2:2 Ф. Торрес – 78'     2:3 Ямаль – 90+2'     2:4 Ф. Торрес – 90+8'    

Отметим, «Барселона», обыгравшая «Атлетико» в матче 28-го тура Ла Лиги (4:2), достигла серии в 18 матчей без поражений. Для прошлого тренера Хави подобная серия была самой длинной за время работы с 2021 по 2024 год.

За 18 матчей во всех турнирах каталонцы одержали 15 побед и трижды сыграли вничью. Последнее поражение подопечных немецкого специалиста было 18 декабря 2024 года в матче первого круга чемпионата Испании с «Атлетико» (1:2)

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги. У команды Флика 60 очков за 27 игр. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который имеет такое же количество очков в своём активе, но уступает «блаугране» по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 56 очками после 28 матчей.

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