Агент Ямаля сообщил президенту «Барселоны» об интересе к игроку из Саудовской Аравии

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль привлекает внимание клубов из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает El Nacional.

По информации источника, игроку готовы предложить многомиллионные контракты. Агент Ламина Жорже Мендеш предупредил президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорту об интересе к нему со стороны представителей Ближнего Востока.

Однако, по сведениям источника, сам игрок намерен остаться в Каталонии, а после того как ему исполнится 18, с ним планируют продлить контракт.

Действующее трудовое соглашение Ямаля с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне на счету испанца 11 голов и 14 ассистов в 36 матчах за клуб.

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