Главный тренер «Реала Сосьедад» прокомментировал травму Арсена Захаряна

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль высказался о травмах игроков своей команды: российского атакующего полузащитника Арсена Захаряна и нидерландского нападающего Шеральдо Бекера.

«Жаль, что мы проиграли обеим командам: «Севилье» и «Манчестеру Юнайтед». Бекер испытывал дискомфорт в колене, а после матча оно сильно заболело. А в случае с Захаряном жаль, что у него снова случился рецидив. Посмотрим, на какой срок у него перерыв», — приводит слова Альгуасиля издание Marca.

Напомним, следующий матч «Реал Сосьедад» проведёт дома в рамках 29-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом», начало встречи в 16:00 по московскому времени.