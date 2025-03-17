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«На какой минуте Семак поймёт, что ошибся с составом?» Генич — об игре со «Спартаком»

«На какой минуте Семак поймёт, что ошибся с составом?» Генич — об игре со «Спартаком»
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Спортивный комментатор и ведущий Константин Генич по ходу матча «Спартака» и «Зенита» в РПЛ написал в своём телеграм-канале пост, намекнув на то, что главный тренер санкт-петербургского клуба Сергей Семак ошибся с составом на игру.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Интересно, на какой минуте Семак поймёт, что ошибся с составом и что-то поменяет?», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале в начале второго тайма во встрече.

Напомним, москвичи в итоге выиграли матч со счётом 2:1. Дубль в их составе в свой актив записал Кристофер Мартинс, у гостей забил Луис Энрике. Победный гол «Спартака» пришёлся на 90+2 минуту.

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