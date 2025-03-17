Сумасшедший камбэк «Барселоны», «Ливерпуль» проиграл финал Кубка лиги. Главное к утру

«Барселона» отыгралась с 0:2 и одержала победу в матче с «Атлетико» в рамках 28-го тура испанской Ла Лиги, «Ньюкасл Юнайтед» неожиданно обыграл «Ливерпуль» в финале Кубка английской лиги, став победителем турнира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».