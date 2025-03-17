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17 марта главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, НБА, теннис, Мирра Андреева, Спартак — Зенит, РПЛ, рекорд

Сумасшедший камбэк «Барселоны», «Ливерпуль» проиграл финал Кубка лиги. Главное к утру
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«Барселона» отыгралась с 0:2 и одержала победу в матче с «Атлетико» в рамках 28-го тура испанской Ла Лиги, «Ньюкасл Юнайтед» неожиданно обыграл «Ливерпуль» в финале Кубка английской лиги, став победителем турнира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» вырвала победу в матче с «Атлетико», проигрывая 0:2 к 72-й минуте.
  2. «Ньюкасл» стал обладателем Кубка лиги, сенсационно обыграв «Ливерпуль» в финале.
  3. Мирра Андреева победила на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, в финале обыграв Соболенко.
  4. «Спартак» вырвал победу в матче с «Зенитом» на 90+2-й минуте благодаря дублю Мартинса.
  5. Дабл-дабл Луки Дончича помог «Лейкерс» одержать победу в матче с «Финиксом».
  6. Дрейпер обыграл Руне и стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе.
  7. «ПСЖ» победил «Марсель» в матче лидеров французской Лиги 1.
  8. Мирра Андреева впервые в карьере стала шестой ракеткой мирового рейтинга.
  9. Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Даллас».
  10. «Ювентус» разгромно проиграл «Фиорентине» в 29-м туре Серии А.
  11. Мирра Андреева установила редчайшее достижение в XXI веке.
  12. Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Эдмонтоном».
  13. «Атланта» с Миранчуком проиграла «Интер Майами», Месси забил гол.
  14. Мирра Андреева повторила уникальное достижение многократных чемпионок ТБШ Уильямс и Граф.
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