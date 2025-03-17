Сумасшедший камбэк «Барселоны», «Ливерпуль» проиграл финал Кубка лиги. Главное к утру
«Барселона» отыгралась с 0:2 и одержала победу в матче с «Атлетико» в рамках 28-го тура испанской Ла Лиги, «Ньюкасл Юнайтед» неожиданно обыграл «Ливерпуль» в финале Кубка английской лиги, став победителем турнира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» вырвала победу в матче с «Атлетико», проигрывая 0:2 к 72-й минуте.
- «Ньюкасл» стал обладателем Кубка лиги, сенсационно обыграв «Ливерпуль» в финале.
- Мирра Андреева победила на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, в финале обыграв Соболенко.
- «Спартак» вырвал победу в матче с «Зенитом» на 90+2-й минуте благодаря дублю Мартинса.
- Дабл-дабл Луки Дончича помог «Лейкерс» одержать победу в матче с «Финиксом».
- Дрейпер обыграл Руне и стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе.
- «ПСЖ» победил «Марсель» в матче лидеров французской Лиги 1.
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