Черчесов заявил, что Вендел подвёл «Зенит» перед матчем со «Спартаком»

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о матче московского «Спартака» с «Зенитом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги (2:1).

«Отсутствие Вендела сильно затрудняло «Зениту» выход из обороны. Поэтому хотим мы этого или нет, но «Зенит» не мог без Вендела креативно играть. Другое дело, что зная о таком предстоящем матче, так подвести команду… Не знаю, как это даже объяснить», — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, Вендел получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес фанатов «Факела» в прошлом туре РПЛ. Бразилец ответил на расистские нападки в его адрес и получил дисквалификацию на два матча, один из которых — условно.

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