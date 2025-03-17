Симеоне назвал свою главную ошибку, из-за которой не удалось обыграть «Барселону»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, почему у «матрасников» не получилось выиграть в матче 28-го тура Ла Лиги с каталонской «Барселоной». Напомним, встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу сине-гранатовых.

«Все складывалось прекрасно, но я опоздал с заменой Хименеса. Мне следовало выпустить его сразу после второго гола. Футбол не прощает ошибок, и я пытаюсь быть самокритичным. Возможно, с Хименесом «Барса» забила бы и шесть мячей, но в тот момент нам действительно нужна была эта замена, и я не успел её сделать вовремя. Когда он вышел на поле, на табло уже было 2:2», – приводит слова Симеоне Diario.AS со ссылкой на послематчевую пресс-конференцию.

После 28 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Барселона» после 27 игр занимает первое место.