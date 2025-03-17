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Барко: атмосфера с «Зенитом» была невероятной! Первый раз увидел полный стадион

Барко: атмосфера с «Зенитом» была невероятной! Первый раз увидел полный стадион
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о победе своего клуба над «Зенитом» во вчерашнем матче РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Атмосфера на стадионе с «Зенитом» — невероятная! Это первый раз, когда я увидел полный стадион. Была невероятная мотивация», — сказал Барко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, москвичи в итоге выиграли матч со счётом 2:1. Дубль в их составе в свой актив записал Кристофер Мартинс, у гостей забил Луис Энрике. Победный гол «Спартака» пришёлся на 90+2-ю минуту.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.

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