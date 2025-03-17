Барко: атмосфера с «Зенитом» была невероятной! Первый раз увидел полный стадион

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о победе своего клуба над «Зенитом» во вчерашнем матче РПЛ.

«Атмосфера на стадионе с «Зенитом» — невероятная! Это первый раз, когда я увидел полный стадион. Была невероятная мотивация», — сказал Барко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, москвичи в итоге выиграли матч со счётом 2:1. Дубль в их составе в свой актив записал Кристофер Мартинс, у гостей забил Луис Энрике. Победный гол «Спартака» пришёлся на 90+2-ю минуту.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.

Фанаты «Спартака» кричат: «Зенит» — позор российского футбола»