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«Семь раз отмерь, один раз отрежь». Глава РФС Дюков — о долгих просмотрах VAR в РПЛ

«Семь раз отмерь, один раз отрежь». Глава РФС Дюков — о долгих просмотрах VAR в РПЛ
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу долгих просмотров видеоповторов VAR в чемпионате России. Он отметил, что главное — это правильность принимаемых решений. Однако работа над ускорением принятия решений также будет вестись.

«В матче «Локомотив» — «Динамо» был непростой момент. Главное, что было принято верное решение. Как говорится: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Департамент судейства будет работать над тем, чтобы решения принимали быстрее. Семь минут — это очень долго. Но главное, чтобы решения, которые принимаются, были правильными», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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