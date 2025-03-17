Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:0).

«Я очень доволен результатом, очень доволен многими моментами этого выступления. Мне нравится настрой команды с самого начала, то, как мы подошли к делу, как агрессивно мы действовали, забив гол. Много моментов, которые мы не реализовали, и затем мы продолжаем делать много вещей, которые так хорошо защищались, и право атаковать открытые пространства, и так много ситуаций с огромным преимуществом, которые мы просто отдали. Затем нам приходилось возвращаться назад на 70 метров, и с этой точки зрения мы, вероятно, были одной из лучших команд в мире сегодня, потому что мы были невероятны в том, как мы это делали. Мы почти ничего не допустили, не считая того странного сейва от Давида [Райи], я бы сказал, и это большая заслуга команды, потому что, на мой взгляд, они лучшая атакующая команда в лиге», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.