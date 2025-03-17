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Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Челси»

Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Челси»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Мерино – 20'    

«Я очень доволен результатом, очень доволен многими моментами этого выступления. Мне нравится настрой команды с самого начала, то, как мы подошли к делу, как агрессивно мы действовали, забив гол. Много моментов, которые мы не реализовали, и затем мы продолжаем делать много вещей, которые так хорошо защищались, и право атаковать открытые пространства, и так много ситуаций с огромным преимуществом, которые мы просто отдали. Затем нам приходилось возвращаться назад на 70 метров, и с этой точки зрения мы, вероятно, были одной из лучших команд в мире сегодня, потому что мы были невероятны в том, как мы это делали. Мы почти ничего не допустили, не считая того странного сейва от Давида [Райи], я бы сказал, и это большая заслуга команды, потому что, на мой взгляд, они лучшая атакующая команда в лиге», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

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