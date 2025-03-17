Мартинс на русском языке обратился к болельщикам «Спартака» после дубля в ворота «Зенита»
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
«Привет, ребята. Я счастлив! Спасибо большое! Давай! Вперёд, «Спартак»!» — сказал Мартинс на видео в телеграм-канале красно-белых.
Напомним, московская команда в итоге выиграла матч со счётом 2:1. Дубль в её составе в свой актив записал Кристофер Мартинс, у гостей забил Луис Энрике. Победный гол «Спартака» пришёлся на 90+2-ю минуту.
На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.
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