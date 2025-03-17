Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мартинс на русском языке обратился к болельщикам «Спартака» после дубля в ворота «Зенита»

Мартинс на русском языке обратился к болельщикам «Спартака» после дубля в ворота «Зенита»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Привет, ребята. Я счастлив! Спасибо большое! Давай! Вперёд, «Спартак»!» — сказал Мартинс на видео в телеграм-канале красно-белых.

Напомним, московская команда в итоге выиграла матч со счётом 2:1. Дубль в её составе в свой актив записал Кристофер Мартинс, у гостей забил Луис Энрике. Победный гол «Спартака» пришёлся на 90+2-ю минуту.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.

Материалы по теме
«Похоже, коленка Мартинса была ближе к воротам». Слова главных людей «Зенита» и «Спартака»
«Похоже, коленка Мартинса была ближе к воротам». Слова главных людей «Зенита» и «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android