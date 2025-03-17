Виктор Гончаренко высказался о двух поражениях «Пари НН» в РПЛ подряд

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко не считает, что два поражения подряд нижегородцев в чемпионате России психологически повлияют на команду.

– «Пари НН» потерпел второе поражение подряд. У вас нет опасения, что у команды может случиться психологическая яма?

– Нет, потому что между матчами достаточно длительные паузы. Перед следующей игрой также будет время. Это будет время для того, чтобы улучшить нашу игру. Особенно при стандартных положениях, — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».

В матче 21-го тура «Пари НН» уступил «Рубину». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. В 20-м туре нижегородцы уступили «Краснодару» со счётом 3:0. «Пари НН» заработал 19 очков после 21 игры РПЛ и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков.