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Капитан «Торпедо» Нетфуллин поделился эмоциями от первой победы после возобновления сезона

Капитан «Торпедо» Нетфуллин поделился эмоциями от первой победы после возобновления сезона
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Полузащитник и капитан московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал победу в матче 24-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком» (1:0), а также оценил гол колумбийского полузащитника Ейсона Гусмана прямым ударом со штрафного с острого угла.

Россия — Мелбет Первая лига . 24-й тур
15 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Гусман – 76'    

— Мы предполагали, что «Нефтехимик» сядет [в оборону], будет обороняться и искать свой шанс на контратаках. Поэтому тяжело было взламывать, в какие-то моменты мы спешили в финальной трети, чтобы что-то создать, не получалось. В перерыве поговорили с ребятами, чуть-чуть успокоились, нашли лазейки и ждали момент. Здесь, в Нижнекамске, всегда неприятно играть, «Нефтехимик» — хорошая команда, так что вдвойне приятно здесь победить.

— Победный гол шикарным получился. Это всё-таки заготовка была или импровизировал ваш партнёр Гусман?
— Это импровизация, скорее всего. Нужно играть нестандартно, Гусман — молодец, взял ответственность на себя, о чём мы также говорим. Где-то вот этого нам не хватает в концовочке — решить исход момента какого-то. Сегодня штрафной принёс нам три очка! — приводит слова Нетфуллина официальный сайт клуба.

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