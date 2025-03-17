Капитан «Торпедо» Нетфуллин поделился эмоциями от первой победы после возобновления сезона

Полузащитник и капитан московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал победу в матче 24-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком» (1:0), а также оценил гол колумбийского полузащитника Ейсона Гусмана прямым ударом со штрафного с острого угла.

— Мы предполагали, что «Нефтехимик» сядет [в оборону], будет обороняться и искать свой шанс на контратаках. Поэтому тяжело было взламывать, в какие-то моменты мы спешили в финальной трети, чтобы что-то создать, не получалось. В перерыве поговорили с ребятами, чуть-чуть успокоились, нашли лазейки и ждали момент. Здесь, в Нижнекамске, всегда неприятно играть, «Нефтехимик» — хорошая команда, так что вдвойне приятно здесь победить.

— Победный гол шикарным получился. Это всё-таки заготовка была или импровизировал ваш партнёр Гусман?

— Это импровизация, скорее всего. Нужно играть нестандартно, Гусман — молодец, взял ответственность на себя, о чём мы также говорим. Где-то вот этого нам не хватает в концовочке — решить исход момента какого-то. Сегодня штрафной принёс нам три очка! — приводит слова Нетфуллина официальный сайт клуба.