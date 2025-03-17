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Тренер «Арсенала» Артета оценил игру Микеля Мерино на позиции форварда

Тренер «Арсенала» Артета оценил игру Микеля Мерино на позиции форварда
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил выступление полузащитника Микеля Мерино в качестве нападающего в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:0). Испанец стал автором единственного гола.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Мерино – 20'    

«Мы понимаем это, это была чрезвычайная ситуация, в которой мы находимся в данный момент, но то, как он подходит к этому, невероятно. Он хочет понять всё, он хочет учиться этому, он очень критичен к себе всё время, и в конце концов реальность такова, что он выигрывает футбольные матчи для нас, что невероятно. Он никогда в жизни не играл на этой позиции.

Это большой матч, и в конце концов вы выигрываете игру благодаря этому голу. У него был ещё один большой шанс, который едва не привёл к голу, так что я очень доволен его вкладом», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

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