Глава РФС Дюков высказался о больших тратах российских клубов в зимнее трансферное окно

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о больших тратах российских клубов в минувшее зимнее трансферное окно.

«Нужно воспитывать своих футболистов. Но с учётом того, что мы не можем играть в официальных международных матчах, хорошо, что приезжают сильные легионеры. Тренируясь и играя с ними, российские футболисты могут развиваться», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (11) и воронежский «Факел» (14).