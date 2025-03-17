«Кто мы? Мясо!» Мартинс надел историческую футболку Титова

Пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографию своего полузащитника Кристофера Мартинса в футболке с надписью: «Кто мы? Мясо!» после победы в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1). В своё время аналогичную футболку надевал ветеран «Спартака» Егор Титов.

«Крис Мартинс в исторической футболке «Кто мы? Мясо!» Да, той самой, которую Егор Титов показывал после гола «Зениту» в 2001-м! Дали, как раньше!» — написала пресс-служба красно-белых.

Напомним, московская команда в итоге выиграла матч со счётом 2:1. Дубль в её составе в свой актив записал Кристофер Мартинс, у гостей забил Луис Энрике. Победный гол «Спартака» пришёлся на 90+2-ю минуту.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.