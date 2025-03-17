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Каррагер — о финале Кубка лиги: «Ньюкасл» вытер «Ливерпулем» пол и должен был забивать ещё

Каррагер — о финале Кубка лиги: «Ньюкасл» вытер «Ливерпулем» пол и должен был забивать ещё
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался по итогам финального матча Кубка английской лиги, в котором «красные» уступили «Ньюкаслу» со счётом 1:2.

Англия — Кубок лиги . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Бёрн – 45'     0:2 Исак – 52'     1:2 Кьеза – 90+4'    

«Ньюкасл» не просто обыграл «Ливерпуль», а разгромил его. Должно было быть 3:0 или 4:0. «Ливерпуль» лишь забил утешительный гол. «Ливерпуль» был слаб с «ПСЖ», а «Ньюкасл» – хорошая команда АПЛ, но ими просто вытерли пол. «Ливерпуль» выбился из сил, но, к счастью для них, имеет достаточно большое преимущество в чемпионате», – приводит слова Каррагера Sky Sports.

Матч между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» состоялся накануне, 16 марта. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Сороки» стали обладателями трофея, победив со счётом 2:1. На полуфинальной стадии соревнования «Ливерпуль» прошёл «Тоттенхэм», победив лондонский клуб по сумме двух встреч со счётом 4:1. На аналогичной стадии «Ньюкасл» выбил из турнира «Арсенал», обыграв его со счётом 4:0 по итогам двух матчей.

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