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Сауль Гуарирапа поделился эмоциями от первого гола в составе ЦСКА

Сауль Гуарирапа поделился эмоциями от первого гола в составе ЦСКА
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Нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа поделился эмоциями от первого гола в составе армейцев. Венесуэлец отличился в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'     0:2 Гуарирапа – 59'     1:2 Хубулов – 64'    

«Я очень счастлив. Сказал партнёрам, насколько этот гол важен для меня. Вы даже не представляете, как долго ждал этот забитый мяч. Надеюсь, что после этого гола меня прорвёт, я начну регулярно забивать за ЦСКА. Не сказать, что было какое‑то психологическое давление из‑за того, что не забиваю. Потому что главный тренер меня поддерживал, говорил, что надеется на меня и во мне уверен. То же касается партнёров по команде», — приводит слова Гуарирапы «Матч ТВ».

12 сентября, в последний день летнего трансферного окна, форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа перешёл в московский ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2024/2025. Всего в составе армейцев Гуарирапа провёл 19 официальных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом.

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