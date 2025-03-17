Мостовой: «Спартак» так редко обыгрывает «Зенит» — нужно говорить об этом как можно больше

Известный экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«О победе «Спартака» над «Зенитом» нужно говорить как можно больше! Так редко это бывает. Впервые с 2017 года, с ума сойти. А так, игра забывается — результат остаётся. Тут можно так и сказать, потому что в первом тайме, кроме гола Мартинса с ошибками Мантуана и Латышонка, моментов-то особо не было. Во втором тайме «Зениту» нужно было что-то сделать, перестраиваться. Так и получилось.

Действительно показалось, что в моменте со вторым голом Мартинса был офсайд. Но, знаете, в офсайде может оказаться и половина уха или пятка. Будут как-то разбираться с этими правилами. Но в этом голе офсайд — не главное. Всё началось с потери мяча игроками «Зенита», отсюда и пришло.

Теперь гонка продолжается, будет ещё интереснее. «Спартак» обыграл «Зенит», «Краснодар» по игре ведь не должен был побеждать «Ростов». «Локомотив» и «Динамо» ещё подтянутся и навяжут борьбу. Для «Спартака» главное, чтобы не было ноги Абаскаля во всём этом. А так, я уже перед началом сезона говорил, что они должны быть в тройке с закрытыми глазами», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.