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Эдди Хау стал первым английским тренером, взявшим крупный трофей с командой АПЛ с 2008-го

Эдди Хау стал первым английским тренером, взявшим крупный трофей с командой АПЛ с 2008-го
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Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау стал первым английским тренером, выигравшим крупный трофей с командой АПЛ после Гарри Реднаппа, выигравшего Кубок Англии с «Портсмутом» в 2008 году, сообщает Squawka.

Также отмечается, что Хау выиграл 13 из 16 матчей Кубка лиги с «Ньюкаслом» (81%), что является лучшим показателем побед среди всех тренеров, руководивших этой командой в более чем одном матче турнира.

16 марта состоялся финальный матч Кубка лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» стали обладателями трофея, победив со счётом 2:1.

Отметим, что для клуба этот титул стал первым крупным в Англии за 70 лет. В сезоне-1954/1955 «Ньюкасл» выиграл Кубок Англии. Самым последним титулом команды была победа в Чемпионшипе в сезоне-2016/2017, а в 2006 году «сороки» выиграли Кубок Интертото.

Англия — Кубок лиги . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Бёрн – 45'     0:2 Исак – 52'     1:2 Кьеза – 90+4'    
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