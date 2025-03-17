Эдди Хау стал первым английским тренером, взявшим крупный трофей с командой АПЛ с 2008-го

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау стал первым английским тренером, выигравшим крупный трофей с командой АПЛ после Гарри Реднаппа, выигравшего Кубок Англии с «Портсмутом» в 2008 году, сообщает Squawka.

Также отмечается, что Хау выиграл 13 из 16 матчей Кубка лиги с «Ньюкаслом» (81%), что является лучшим показателем побед среди всех тренеров, руководивших этой командой в более чем одном матче турнира.

16 марта состоялся финальный матч Кубка лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» стали обладателями трофея, победив со счётом 2:1.

Отметим, что для клуба этот титул стал первым крупным в Англии за 70 лет. В сезоне-1954/1955 «Ньюкасл» выиграл Кубок Англии. Самым последним титулом команды была победа в Чемпионшипе в сезоне-2016/2017, а в 2006 году «сороки» выиграли Кубок Интертото.