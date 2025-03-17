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Маркиньос: мог представить, что «Спартак» обыграет «Зенит»

Маркиньос: мог представить, что «Спартак» обыграет «Зенит»
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Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос отметил, что представлял победу над «Зенитом» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Конечно, я мог представить, что мы обыграем «Зенит». Мы всегда верим, что можем выиграть. «Спартак» — великая команда. Мы очень упорно работали, чтобы одержать победу в этом матче. Мы будем стараться и дальше выигрывать, чтобы стать чемпионами», — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся накануне, 16 марта. Красно-белые одержали победу со счётом 2:1. Голами в составе «Спартака» отметился Кристофер Мартинс Перейра (дубль). У гостей отличился Луис Энрике. Для московской команды эта победа стала первой над петербуржской в рамках чемпионата страны с 2017 года.

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