Маркиньос: мог представить, что «Спартак» обыграет «Зенит»

Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос отметил, что представлял победу над «Зенитом» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, я мог представить, что мы обыграем «Зенит». Мы всегда верим, что можем выиграть. «Спартак» — великая команда. Мы очень упорно работали, чтобы одержать победу в этом матче. Мы будем стараться и дальше выигрывать, чтобы стать чемпионами», — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся накануне, 16 марта. Красно-белые одержали победу со счётом 2:1. Голами в составе «Спартака» отметился Кристофер Мартинс Перейра (дубль). У гостей отличился Луис Энрике. Для московской команды эта победа стала первой над петербуржской в рамках чемпионата страны с 2017 года.