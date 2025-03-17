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Артём Дзюба прибыл в расположение сборной России

Артём Дзюба прибыл в расположение сборной России
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прибыл в расположение сборной России по футболу на мартовский сбор, в рамках которого 19 марта национальная команда проведёт товарищескую игру с Гренадой, а 25 марта встретится с Замбией.

Видео из телеграм-канала сборной России.

Последний раз Дзюба вызывался в сборную России на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе национальной команды 36-летний футболист провёл 55 матчей во всех турнирах, где он отметился 30 голами и 15 результативными передачами. На текущий момент Дзюба делит первую строчку с экс-форвардом Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров национальной команды.

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