Сергей Юран: «Спартак» выиграл заслуженно, а «Зенит» не был похож на себя
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
«Играли два лидера, поэтому результат мог развернуться в любую сторону. Но надо отдать должное «Спартаку» — выиграли по делу. Немного не ожидал от «Зенита» такой игры. У них не было моментов и в целом не были похожи на себя. Обычно «Зенит» атакует и создаёт. В матче со «Спартаком» ожидал от них игры такого плана. «Спартак» контролировал игру и заслуженно выиграл. Была видна заряженность игроков, а стадион был почти полный», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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