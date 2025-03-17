Сергей Юран: «Спартак» выиграл заслуженно, а «Зенит» не был похож на себя

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

«Играли два лидера, поэтому результат мог развернуться в любую сторону. Но надо отдать должное «Спартаку» — выиграли по делу. Немного не ожидал от «Зенита» такой игры. У них не было моментов и в целом не были похожи на себя. Обычно «Зенит» атакует и создаёт. В матче со «Спартаком» ожидал от них игры такого плана. «Спартак» контролировал игру и заслуженно выиграл. Была видна заряженность игроков, а стадион был почти полный», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.