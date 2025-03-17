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«С огромным отрывом». Артета объяснил, почему назвал «Челси» лучшей атакующей командой АПЛ

«С огромным отрывом». Артета объяснил, почему назвал «Челси» лучшей атакующей командой АПЛ
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему назвал «Челси» лучшей атакующей командой английской Премьер-лиги. Испанский специалист хвалебно высказался о «синих» после очной встречи в рамках 29-го тура, которая завершилась победой «канониров» со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Мерино – 20'    

«С огромным отрывом, я имею в виду, что статистика говорит об этом, и всё, что я видел, говорит об этом. Они могут вскрыть вашу оборону, они могут бежать при переходах, у них есть индивидуальные качества. Любой игрок в защитной линии может бросить вам за спину, они могут комбинировать на обоих флангах. При этом в данный момент им также не хватает нескольких больших игроков», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 29 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 49 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков после 29 матчей.

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