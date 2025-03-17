Журналист L’equipe: не думаю, что Кузяев останется в «Гавре» — его зарплата слишком высока

Журналист французского издания L’equipe Себастьян Бурон считает, что полузащитник Далер Кузяев покинет «Гавр» по завершении этого сезона. Российский футболист выступает за «Гавр» с 2023 года, действующий контракт Кузяева с клубом рассчитан до лета 2025-го.

«Соглашусь, Далер менее важен для команды, чем в прошлом сезоне, он играет очень мало, даже когда может играть. Тренер говорит, что Далер — образцовый профессионал, но используемая система не соответствует качествам Далера. Он не выходил на поле с 24 ноября. В этом сезоне он забил всего один гол за «Гавр» и не отдал ни одной голевой передачи.

Что касается ухода Далера, я не думаю, что он останется. Он играет слишком мало, а его зарплата слишком высока для финансов клуба», — сказал Бурон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.