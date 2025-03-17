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«Зенит» подаст жалобу на судейство в матче со «Спартаком» — источник

Санкт-петербургский «Зенит» намерен подать жалобу на судейство в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком», информирует журналист Михаил Борзыкин в своём телеграм-канале.

Предполагается, что у сине-бело-голубых возникли вопросы ко второму голу «Спартака». В эпизоде со взятием ворот в спорном положении находился хавбек красно-белых Кристофер Мартинс, однако арбитр не зафиксировал офсайд.

Напомним, московская команда в итоге выиграла матч со счётом 2:1. Дубль в её составе в свой актив записал Кристофер Мартинс, у гостей забил Луис Энрике. Победный гол «Спартака» пришёлся на 90+2-ю минуту.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.