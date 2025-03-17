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Александр Дюков считает возможным проведение матча между сборными России и США

Александр Дюков считает возможным проведение матча между сборными России и США
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что проведение товарищеского матча между сборными России и США возможно. В последний раз Россия играла с США в 2012 году, та встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

«В принципе, такой матч возможен, как и с другими сборными. Всё может быть. Что касается контактов, то мы же договорились, что даём какие-то комментарии после того, как подписано соглашение о проведении игры. Было бы интересно? Это сильная сборная», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, с февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. 19 марта сборная России проведёт матч с Гренадой, 25 марта сыграет товарищескую встречу с Замбией, 6 июня проведёт домашнюю игру с Нигерией, а 10 июня в гостях встретится с национальной командой Беларуси.

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