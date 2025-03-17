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КДК РФС рассмотрит удаление полузащитника «Факела» Мертенса

КДК РФС рассмотрит удаление полузащитника «Факела» Мертенса
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит удаление полузащитника «Факела» Дилана Мертенса в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:1). Напомним, Мертенс был удалён на 53-й минуте встречи за грубую игру.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Божин – 90+5'    
Удаления: нет / Мертенс – 53'

«КДК РФС рассмотрит удаление полузащитника «Факела» Мертенса. Игрок приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 21 сыгранного матча «Факел» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Дмитрия Пятибратова сыграют с «Краснодаром».

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