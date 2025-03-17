Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит удаление полузащитника «Факела» Дилана Мертенса в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:1). Напомним, Мертенс был удалён на 53-й минуте встречи за грубую игру.

«КДК РФС рассмотрит удаление полузащитника «Факела» Мертенса. Игрок приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 21 сыгранного матча «Факел» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Дмитрия Пятибратова сыграют с «Краснодаром».