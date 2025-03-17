Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков в матче с «Зенитом»

КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков в матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что «Спартак» будет наказан по итогам матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом», объяснив причины.

«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия — две дымовые шашки, а также бросили на прилегающие к полю территории посторонний предмет — пластиковый стаканчик. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения и ненормативную лексику. Это седьмое нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, московская команда выиграла матч со счётом 2:1. Дубль в её составе в свой актив записал Кристофер Мартинс, у гостей забил Луис Энрике. Победный гол «Спартака» пришёлся на 90+2-ю минуту.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.

Материалы по теме
Матч с «Зенитом» перевернул всё. В чемпионство «Спартака» теперь верится по-настоящему
Матч с «Зенитом» перевернул всё. В чемпионство «Спартака» теперь верится по-настоящему
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android