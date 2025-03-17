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Игрок «Динамо» Маухуб приглашён на заседание КДК РФС после удаления в матче с ЦСКА

Игрок «Динамо» Маухуб приглашён на заседание КДК РФС после удаления в матче с ЦСКА
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что на заседание комитета приглашён футболист московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб, который был удалён в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА.

«Рассмотрим удаление футболиста «Динамо» Маухуба в матче с ЦСКА за серьёзное нарушение правил игры. Маухуб приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между ЦСКА и «Динамо» состоялся 12 марта. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1. Действующий победитель Кубка России — санкт-петербургский «Зенит».

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