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Глушаков: трибуны помогли «Спартаку» с «Зенитом» — некоторые не видели такого долгие годы

Глушаков: трибуны помогли «Спартаку» с «Зенитом» — некоторые не видели такого долгие годы
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Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался по итогам матча 21-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Никто не хотел раскрываться. Это был матч за шесть очков, такое противостояние! Думаю, здесь большую роль сыграли полные трибуны. Некоторые футболисты долгие годы вообще не видели такого. Всё было закрыто, и сейчас впервые собрался полный стадион. «Спартак» понимал, что нельзя терять очки с «Зенитом», тем более при такой аудитории. Желания было много.

Игра была плотная, без особенных моментов. Кто допустил ошибки, тот и проиграл. Где-то и Максименко хорошо выручал. Мартинс сыграл очень хорошо, он сейчас забивает, на ходу и чувствует уверенность. Видно его желание и стремление. У Кристофера есть хорошие качества: выход из обороны в атаку, скорость — настоящий бокс-ту-бокс», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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